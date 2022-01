Zahlreiche Morddrohungen in Corona-Leugner-Gruppen auf Telegram

Telegram schreibt wieder Negativschlagzeilen. Besonders in der Szene der Corona-Leugner und Rechtsradikalen erfreut sich der russische Messenger-Dienst großer Beliebtheit. Vor allem hier verabreden sie sich zu ihren unangemeldeten Demonstrationen. Jetzt zeigen Recherchen, dass auch Morddrohungen und Hetze keine Einzelfälle auf Telegram sind. An diesen Recherchen hat Jan-Hendrik Wiebe mitgearbeitet - als Mitglied des Faktenfinder-Teams der Tagesschau. Was er in den Telegram-Gruppen alles gefunden hat, berichtet er im Gespräch mit SWR-Moderatorin Marie Gediehn.