Zahl der Schulabbrecher bleibt hoch: "Ohne Abschluss düstere Aussichten"

per Mail teilen

Bundesweit haben im Jahr 2021 insgesamt 47.500 Jugendliche die Hauptschule ohne Abschluss verlassen - das hat eine Analyse der Bertelsmann-Stiftung ergeben. Im Zehnjahresvergleich ist die Zahl fast unverändert hoch geblieben - was der Bildungsexperte der Bertelsmann-Stiftung, Dirk Zorn, aber nachvollziehbar findet: "Die Schülerschaft des Jahres 2011 hatte eine andere Zusammensetzung als die heutige. Wir hatten ja eine erhebliche Zuwanderung seither. Und viele Geflüchtete, die 2015/16 oder auch jetzt zu uns kamen, konnten oft zu Beginn kein Deutsch - das steckt auch hinter diesen Zahlen". Dennoch müsse klar sein: "Ohne Schulabschluss sind die beruflichen Aussichten düster". Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph verriet der Bildungsexperte auch, wie es in den Ländern Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz aussieht und was die Politik tun sollte, um die Zahl der Schulabbrecher zu verringern.