„Never walk alone“: Passt dieser Spruch zu Kanzler Scholz?

Mit dem aus einer Fußball-Hymne entlehnten Satz "You will never walk alone" versucht Bundeskanzler Olaf Scholz in der aktuell schwierigen Zeit, Zuversicht zu verbreiten. Durchaus mit Erfolg, meint die Kommunikations-Expertin Stefanie Voss. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler sagte sie: "Die Formel ist kurz und knackig, sie ist leicht zu verstehen, sie spricht uns auch emotional an - und die Verbindung zum Fußball-Lied signalisiert sowas wie Bodenhaftung und Nahbarkeit". Welchem Politiker sie den Spruch auf keinen Fall abkaufen würde, und warum sie glaubt, dass er Scholz eines Tages um die Ohren gehauen wird, hören Sie im Interview.