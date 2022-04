Xavier Naidoo entschuldigt sich für Verschwörungstheorien – die Szene reagiert laut Insiderin "aufgescheucht"

Der Sänger Xavier Naidoo will sich von der Verschwörungstheoretiker-Szene losgesagt haben. In einem Video entschuldigte er sich für seine Äußerungen in den vergangenen Jahren. Giulia Silberberger ist Gründerin und Geschäftsführerin der Organisation "Der Goldene Aluhut", die über Verschwörungsmythen aufklärt. Sie fragt sich, ob Naidoo sich "tatsächlich von den Theorien verabschiedet hat." Die Szene selbst sei jedenfalls "völlig aufgescheucht", sagte sie in SWR Aktuell. "Es haben sich innerhalb weniger Stunden schon die ersten Verschwörungserzählungen um das Video gebildet. Die Leute schreiben beispielsweise auf Telegram oder auf Facebook, die Äußerungen könnten eventuell von einem Hologramm oder von einem Klon sein, oder dass Naidoo von der Regierung entführt oder gezwungen wurde, sich loszusagen", so Silberberger im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler.