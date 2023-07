WWF gegen Lebensmittelverschwendung: "Auch mal krumme Karotten kaufen“

per Mail teilen

78 Kilo Nahrung schmeißt jeder von uns durchschnittlich pro Jahr weg. Deshalb hat der WWF für heute zum "Tag gegen Lebensmittelverschwendung“ aufgerufen. Allerdings landet auch schon vieles im Müll, bevor es überhaupt im Supermarkt steht. "Das ist leider nicht vermeidbar. Vor allem bei Obst, Gemüse und Getreide kann das beim Transport passieren, zum Beispiel durch Schädlingsbefall“, erklärt Elisa Kollenda, Referentin für nachhaltige Ernährung beim WWF. Als Verbraucherin und Verbraucher könne man natürlich Müll vermeiden, indem man regional kaufe. "Aber es hilft auch, Produkte mit Handelsklasse 2 zu kaufen, also zum Beispiel Karotten mit kleinen Makeln, die sonst im Müll landen“, so Kollenda. Welchen Anteil importierte Lebensmittel wie Avocados oder Trauben am gesamten Müll haben, erklärt Kollenda im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph.