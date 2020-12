per Mail teilen

„Wenn man nicht wüsste, dass es hier in mal dieses Virus gab, man würde heute nichts mehr davon spüren“, sagt ARD-China-Korrespondent Steffen Wurzel nach seinem Besuch in Wuhan. Von der zentralchinesischen Industriestadt aus hat Corona vor einem Jahr seine Reise um die Welt angetreten. Heute wird im einstigen Epizentrum der Pandemie wieder gelebt, gearbeitet und gefeiert wie in den Zeiten vor der Krise. Ob da wo alles begann auch wirklich alles zu Ende ist, das klärt Steffen Wurzel im Gespräch mit Tanja Kohler.