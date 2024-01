CMT und die Zukunft des Tourismus: "Workation" - funktioniert das Arbeiten, wo andere Urlaub machen?

In Stuttgart ist wieder CMT-Zeit: Die Caravan-Motor-Touristik-Messe läuft. Die Messe stellt natürlich Reisen als Freizeitaktivität in den Vordergrund, aber inzwischen gibt es auch hybride Formen, zumindest für diejenigen, bei denen eigentlich egal ist, von wo aus sie arbeiten: "Workation", also Arbeiten, wo andere schlicht Urlaub machen. Das klingt für manche vielleicht verlockend und ist es auch, sagt Mental-Health-Expertin Dominique de Marné im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler, aber es eignet sich nicht gleichermaßen für alle: "Workation" mit kleinen Kindern etwa kann schwierig werden. Es braucht also das richtige Umfeld - privat wie im Unternehmen - und dann auch noch eine gewisse Disziplin.