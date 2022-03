Wolodymyr Selenskyj: Putin hat den ukrainischen Präsidenten unterschätzt

Wolodymyr Selenskyj ist Jurist, Schauspieler und Präsident der Ukraine. Der 44 Jährige ist Gesicht und Stimme des Widerstands gegen die Kriegstreiber aus dem Kreml. Gwendolyn Sasse vom Zentrum für Osteuropa- und Internationale Studien in Berlin sagte im SWR: „Viele haben Wolodymyr Selenskyj unterschätzt. Er ist mit einer überwältigenden Mehrheit in der Ukraine gewählt worden. Das ist in Russland so nicht gesehen worden.“ Präsident Putin habe sein Gegenüber aus der Ukraine wegen dessen fehlender politischer Erfahrung zunächst nicht ernst genommen. Welche Aussichten Selenskyj hat, trotz der russischen Invasion auch künftig eine politische Rolle zu spielen, darüber hat die Slawistin Sasse mit SWR2-Moderatorin Marie Gediehn gesprochen.