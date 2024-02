Wohnungssuche mit Behinderung: 2 Mio. barrierefreie Wohnungen zu wenig

per Mail teilen

Der Wohnungsmangel in Deutschland ist für alle mietende Menschen ein Problem. Für Menschen mit einer Behinderung kann es aber noch viel schwieriger sein, eine Wohnung zu finden, die barrierefrei ist oder zumindest ansatzweise ihren Bedürfnissen entspricht. Die Präsidentin des Sozialverbands VDK, Verena Bentele, beziffert den Mangel an barrierefreien Wohnungen in Deutschland auf etwa 2 Millionen. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich erklärt sie, welche Fördermöglichkeiten der Staat hätte und warum sich viele Menschen mit Behinderung eine barrierefreie Wohnung gar nicht mehr leisten können.