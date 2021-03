Heute wird in Berlin eine Bilanz der so genannten "Wohnraumoffensive" gezogen. Damit wollte die Bundesregierung erreichen, dass bis Ende der Legislaturperiode 1,5 Millionen neue Wohnungen gebaut werden. Dieses Ziel wird vermutlich verfehlt. Der Vorsitzende des Mieterbunds Stuttgart, Rolf Gaßmann, gibt dem zuständigen Bauminister Seehofer deshalb die Schulnote "Vier bis Fünf". Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern kritisiert Gaßmann auch die Wohnungsbaupolitik der Stadt Stuttgart. Unter dem grünen Oberbürgermeister Kuhn seien pro Jahr durchschnittlich 200 Sozialwohnungen entstanden, "Das ist viel zu wenig", so Gaßmann. Um die Wohnsituation zu verbessern, müsse man prüfen, ob Ackerland für Wohnungsbau geeignet sei und mehr in die Höhe bauen.