In Deutschland gibt es immer noch zu wenig bezahlbaren Wohnraum. Daran hat auch die so genannten "Wohnraumoffensive" der Bundesregierung nicht viel geändert. Heute soll in Berlin Bilanz gezogen werden. Für Ottmar Wernicke, den Geschäftsführer von Haus & Grund Württemberg, ist eines der Hauptprobleme der Mangel an Bauland. Im Gespräch mit SWR2 Aktuell-Moderator Christian Hauck sprach er von einem "Flaschenhals". Es sei nicht nur Innen- und Nachverdichtung in Städten nötig, "wir müssen auch Außenentwicklung haben, das heißt Bauen auf der grünen Wiese."

Die Bürokratie sieht Wernicke nicht als große Hürde, es gebe in Baden-Württemberg die entsprechenden Flächennutzungspläne: "Das Problem ist, in dem Moment, wo ein Gemeinderat, ein Oberbürgermeister damit rausgeht, wird er zwei Bürgerinitiativen gegen sich haben. Die einen, die sagen, wir wollen keine Flächenversiegelung und die anderen, die sagen, wir sind für Neubau, aber bitte nicht hier."

Für bezahlbaren Wohnraum in Städten hält Wernicke die Mietpreisbremse für kein geeignetes Mittel: "Hier wird den Menschen Sand in die Augen gestreut, man doktert an den Symptomen rum anstatt die Ursachen zu beseitigen." Der größte "Preistreiber“ sei der Staat mit der Grunderwerbssteuer. Das sei ein Ansatzpunkt, um das Bauen billiger zu machen. Gleichzeitig müssten aber auch Geringverdiener mit Wohngeld in die Lage versetzt werden, "sich auf dem Wohnungsmarkt zu bedienen", so Wernicke.