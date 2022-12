Wohlstandsverlust: Institut der deutschen Wirtschaft warnt 2023 vor Rezession

per Mail teilen

Das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft ist pessimistisch: Laut einer heute vorgelegten Prognose geht das Bruttoinlandsprodukt voraussichtlich um 0,75 Prozentpunkte zurück. Gegenüber Prognosen aus der Zeit vor dem russischen Überfall auf die Ukraine könnte die reale Wirtschaftsleistung in einem Jahr, also Ende 2023, sogar um 5 Prozentpunkte niedriger liegen. Die Folge wäre ein Wohlstandsverlust, warnt Michael Grömling, Konjunkturexperte am Institut der deutschen Wirtschaft, im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph.