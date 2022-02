per Mail teilen

Angesichts steigender Corona-Zahlen in Deutschland ist die Politik gefordert. In der spannenden Zeit zwischen der Abstimmung im Bundestag und der erforderlichen Zustimmung des Bundesrats zu neuen strengeren Corona-Regeln, stellt sich die Frage, wie es perspektivisch mit der deutschen Corona-Politik weitergehen könnte. Darüber hat SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich mit Ursula Münch gesprochen. Sie ist Politikwissenschaftlerin und Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing.