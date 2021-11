Wissenschaftler fordert harten Lockdown gegen vierte Corona-Welle

per Mail teilen

Der Bundestag soll am Donnerstag über die Änderung am Infektionsschutzgesetz entscheiden. Doch ob diese Änderungen reichen, um die vierte Pandemiewelle aufzuhalten, bleibt abzuwarten. Der Professor für klinische Pharmazie an der Universität des Saarlandes, Thorsten Lehr, ist skeptisch. Mit ihm hat SWR2 Aktuell-Moderatorin Constance Schirra gesprochen. Lehr hat einen Covid19-Simulator mitentwickelt, der modellhaft berechnet wie sich die Corona-Pandemie entwickelt. Er glaubt, dass es einen harten Lockdown braucht, um wieder Herr der Situation zu werden.