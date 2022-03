Wirtschaftsweise: Tankrabatt könnte Probleme vergrößern

per Mail teilen

Der von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) ins Gespräch gebrachte Rabatt auf Benzin und Diesel stößt bei Wirtschaftswissenschaftlern auf Kritik. Veronika Grimm ist Professorin für Volkswirtschaftslehre an der Universität Nürnberg-Erlangen. Zugleich gehört zum Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und berät somit die Bundesregierung. Sie sagte im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern, dass ein solcher Rabatt "wenig zielführend" sei. Es gebe bereits ein Entlastungspaket der Bundesregierung in Höhe von 15 Milliarden Euro. Würden jetzt Benzin und Diesel durch einen Rabatt günstiger, entlaste das vor allem die Menschen, die ein höheres Einkommen haben. Welche Probleme Veronika Grimm durch eine künstliche Verbilligung des Sprits noch sieht, sagt sie ebenfalls in dem SWR Aktuell-Gespräch.