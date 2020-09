per Mail teilen

Die "Wirtschaftsweise" Monika Schnitzer hat sich klar gegen eine neue Förderung von Autos mit Verbrennungsmotor ausgesprochen. Im Gespräch mit SWR-Moderator Florian Rudolph sagte die Professorin für Komparative Wirtschaftsforschung in München, aus Umweltmotiven sei das nicht gerechtfertigt. Bislang habe der Verkehr zur Reduzierung der Schadstoff-Emissionen nichts beigetragen. Man könne den Staat zudem nicht dafür verantwortlich machen, wenn es einen Strukturwandel gibt, den die Branche in Teilen einfach verzögert hat. "Es kann nicht darum gehen, Auslaufmodelle zu fördern. Das wäre das ganz falsche Signal," so die Wirtschaftsexpertin.