Die Wirtschaftsprofessorin Veronika Grimm, eine der 5 Wirtschaftsweisen, findet, dass eine neue Bundesregierung Klimaschutz und Marktwirtschaft unter einen Hut bringen sollte. Grimm sagt im SWR-Interview der Woche: "Die Grünen haben hohe Ambitionen im Klimaschutz. Und die FDP hat ein Instrumentarium, das dieses auch leisten kann. Wenn man das zusammenbringt, ist Klimaschutz realisierbar mit marktwirtschaftlichen Methoden."

Extra-Abgaben auf Strom könnten wegfallen

In Sachen Entlastung für Firmen und Privatpersonen regt die Wirtschaftsweise Prof. Veronika Grimm an, dass die Stromsteuer bis auf null gesenkt und die EEG-Umlage abgeschafft werden könnte: "Eine vierköpfige Familie hätte dann drei- bis vierhundert Euro mehr pro Jahr in der Tasche. Und es würde sehr viele Unternehmen entlasten", so Grimm im SWR. Dieses Ziel hätten FDP und Union im Wahlkampf angepeilt, um Innovationen und Investitionen zu beschleunigen. Bei den aktuell laufenden Sondierungsgesprächen für eine neue Bundesregierung sieht die Wirtschaftsprofessorin Schnittmengen zwischen den Parteien. Allerdings gebe es auch Gräben, die man mit Kompromissen erst schließen müsse.

Mindestlohn: Besser per Kommission als per Gesetz

Nachdem mehrere Parteien im Wahlkampf einen höheren Mindestlohn versprochen haben, zeigt sich die Wirtschaftsprofessorin Veronika Grimm im SWR-Interview nicht als Anhängerin davon, dass die Regierung dies festlegt. Sie sieht zwar Chancen dafür, hält es aber für besser, dass sich die zuständige Kommission darum kümmert. Grimm im SWR: "Eigentlich ist das ein sinnvolles Verfahren. Die Mindestlohnkommission wertet die Situation aus und setzt den Mindestlohn dann im Einklang damit fest." So sei das Risiko, dass durch einen zu hoch angesetzten Mindestlohn Arbeitsplätze verloren gehen, geringer. Der gewünschte Effekt, nämlich dass das Lohnniveau insgesamt steigt, ohne zu viele Jobs damit zu riskieren, sei so besser gewährleistet als durch eine gesetzliche Festlegung durch die Politik.

SWR-Hauptstadtstudio Korrespondent Alfred Schmit und Prof. Veronika Grimm im ARD-Hauptstadtstudio SWR

Inflation: Bei Sondierungen nicht überbewerten

Bei den Verhandlungen für eine neue Bundesregierung sollte man die Inflation nicht überbewerten, rät die Wirtschaftsprofessorin Grimm. So könnten etwa höher angesetzte Löhne auch gefährlich werden. Das Risiko einer Lohn-Preis-Spirale sollte möglichst vermieden werden. Die aktuell hohe Inflation sieht die Wirtschaftsweise relativ gelassen: Verschiedene Faktoren würden momentan die Preise treiben, es sei aber nicht zu erwarten, dass sich diese verfestigen: "Es gibt jetzt ein paar Sondereffekte. Wir haben einen starken Anstieg der Öl- und Energiepreise. Wir haben die Einführung der CO2-Bepreisung. Und wir haben die Rücknahme der Mehrwertsteuersenkung. Aber all das sind Einmaleffekte. Beim Anstieg der Öl- und Energiepreise ist jetzt auch nicht davon auszugehen, dass das in dem Tempo weitergeht."