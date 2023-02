Wirtschaftsweise: Europa ist bei der Inflation wohl über den Berg

Ist es nur ein kurzzeitiges Durchatmen? Oder geht es mit der Teuerungsrate wirklich dauerhaft abwärts? Die Energiepreise sind wieder gesunken, die Inflation ist auch im gesamten EU-Raum nicht so stark gestiegen wie zuletzt befürchtet. Zuletzt lag die Inflationsrate in der Euro-Zone bei 8,5 Prozent - im Herbst vergangenen Jahres waren es noch etwa 10 Prozent. Dennoch: Ob beim Bäcker oder an der Kühltheke im Supermarkt - die Preise sind in den letzten Wochen und Monaten weiter gestiegen. Veronika Grimm ist Professorin für Wirtschaftstheorie an der Universität Erlangen-Nürnberg und Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, also eine der "Wirtschaftsweisen". Sie sagt im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Jenny Beyen: Im Moment sehe es so aus, als sei Europa bei der Inflation "über den Berg".