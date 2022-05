Wirtschaftsweise erklärt Dilemma der Volkswirtschaften: Inflation und Lieferengpässe

Infolge der Corona-Pandemie gibt es noch immer Probleme mit Lieferketten, also der Produktion. Gleichzeitig ist die Inflation gestiegen. Gehe nun der Staat noch mit massiven Investitionsprogrammen hin, um die Wirtschaft zu stützen und etwa die Energieversorgung zu diversifizieren, werde ein ohnehin knapper Markt noch enger, sagt Veronika Grimm. Sie ist Professorin für Volkswirtschaftslehre an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und gehört zum Kreis der sogenannten "Wirtschaftsweisen". Sie berät also die Bundesregierung in wirtschaftlichen Fragen. Vor dem Hintergrund des G7-Finanzminister-Treffens am Rhein hat sie im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich das Dilemma der Volkswirtschaften erklärt: Investitionspakete trieben die Preise. Die G7-Staaten müssten daher sehr vorsichtig agieren.