Beschäftigte von Bosch haben heute bundesweit gegen die Pläne zum Stellenabbau bei dem Technologiekonzern protestiert. Auch in Baden-Württemberg gab es an drei Orten Aktionen. Beim Autozulieferer Bosch sollen in den kommenden Jahren bis zu 5.550 Stellen wegfallen – etwa 3.800 davon in Deutschland. Rund 10.000 Mitarbeitende sollen ihre Arbeitszeit reduzieren.