Was wusste der Kanzler über den Cum-Ex Skandal in Hamburg? 2013 war er noch Hamburgs 1. Bürgermeister. Der Skandal fällt also in seine Amtszeit. Heute musste Scholz zum dritten Mal im Hamburger Untersuchungsausschuss zu Cum-Ex-Fällen bei der Warburg-Bank und bei der früheren Landesbank HSH Nordbank aussagen. Und wieder hatte er Erinnerungslücken.