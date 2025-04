Der Automobilzulieferer und Elektrowerkzeughersteller Bosch beendet seine Produktion an den Fertigungs-Standorten in Leinfelden bei Stuttgart und Sebnitz in Sachsen. Insgesamt fallen mehr als 500 Stellen weg. Der Betrieb an den Standorten soll Ende 2026 eingestellt werden, teilte Bosch Power Tools mit.