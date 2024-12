per Mail teilen

18 Notfallpraxen sollen Schritt für Schritt ihren Betrieb einstellen, die letzten fünf Ende November 2025. Für die Patienten gibt es im Gegenzug so genannte "Auffangpraxen" - so soll etwa Rottweil die Patienten der Praxis in Oberndorf mitversorgen und bekommt dafür zusätzliche Stunden bezahlt.