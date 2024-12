Bundeskanzler Olaf Scholz hat beim Autobauer Ford in Köln an einer

Betriebsversammlung teilgenommen. Das Werk in Köln ist der am stärksten vom Stellenabbau betroffene Standort. 2.900 Stellen sollen dort wegfallen, Insgesamt sind es in Europa rund 4.000 Jobs. Der US-Autoabuer leidet unter der sinkenden Nachfrage nach E-Autos.