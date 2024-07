per Mail teilen

Der Batteriehersteller Varta will mit einem Schuldenschnitt eine Insolvenz verhindern. Das Unternehmen mit Sitz im baden-württembergischen Ellwangen teilte mit, es habe beim zuständigen Amtsgericht Stuttgart deshalb ein Restrukturierungsvorhaben angezeigt. Nur so seien positive Geschäftsergebnisse in der Zukunft möglich.