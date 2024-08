per Mail teilen

Dynamische Stromtarife, also wenn sich der Strompreis nach der Verfügbarkeit richtet, lohnen sich zumindest vorerst noch vor allem für Besitzer von E-Autos mit eigener Wallbox. Denn sie können einen Großteil ihres Stromverbrauchs recht einfach in eine Zeit günstigerer Preise verlagern, so die Stiftung Warentest.