Die EU-Kommission will keine billigen E-Autos mehr aus China. Um die Autobauer in Deutschland und in den anderen EU-Staaten zu schützen, führt Brüssel deswegen ab morgen vorläufige Strafzölle für E-Autos aus China ein. Deutschland ist von dieser Entscheidung wenig begeistert. „Strafzölle mit möglichem Boomerang-Effekt“ – das ist das SWR3 Topthema mit Stefan Hoyer.