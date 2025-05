Gut drei Wochen vor der Bundestagswahl ist die Arbeitslosenzahl in Deutschland so hoch wie seit 10 Jahren nicht mehr. Allerdings bleibt sie knapp unter der 3 Mio Grenze. Die Quote steigt um 0,4 Punkte auf 6,4. Die Bundesagentur für Arbeit (BA) stellte heute in Nürnberg die neuesten Arbeitsmarktdaten vor. Auch in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg ist die Arbeitslosenzahl gestiegen.