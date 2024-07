per Mail teilen

Der Triumph des Rassemblement National bei den Neuwahlen in Frankreich verunsichert die Finanzmärkte. Schon vor der Wahl ist es für Frankreich teurer geworden, sich Geld zu besorgen. Außerdem: Cannabis-Anbauvereine können an den Start und was bei der ersten Zwischenbilanz der deutschen Vier-Tage-Woche herauskam.