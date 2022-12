Wirtschaftsexperte sieht wenig Spielraum für Lindners Entlastungspläne

Die angedachten Steuerentlastungen von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP), haben laut dem Wirtschaftsexperten Martin Beznoska nur wenig Chancen auf Verwirklichung. Das Bundesfinanzministerium fordert in einem internen Papier eine Zeitenwende in der Finanz- und Wirtschaftspolitik, mehrere Medien berichten darüber. Konkret ist angedacht, die Einkommenssteuer zu senken. Auch die komplette Abschaffung des Solidaritätszuschlags sei denkbar. Über diese Vorschläge spricht Martin Beznowska - Experte am Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) - mit SWR2 Aktuell-Moderator Florian Zelt. Beznoska sieht über den bereits angekündigten Ausgleich der kalten Progression hinaus wenig Spielraum für Steuerentlastungen: "Da müsste dann schon deutlich aufgezeigt werden, wo der Staat mit den Ausgaben runtergehen kann, um diese Steuersenkungen zu finanzieren", so Beznoska. In welche Richtung die Finanzpolitik aus Sicht des Experten gehen müsste, erklärt er im Interview.