Der Volkswirtschaftler an der Uni Mannheim, Sebastian Siegloch, hält eine Verlängerung des Kurzarbeitergelds zum jetzigen Zeitpunkt für verfrüht: "Wir wissen noch nicht, wie es in der Krise weitergeht, wie wir durch den Winter kommen. Die alten Regelungen hätten noch bis März kommenden Jahres gegolten", sagte Siegloch in SWR Aktuell. Die Kurzarbeitergeld-Regelung soll nach dem Willen der Bundesregierung bis maximal Ende kommenden Jahres verlängert werden. Man wisse noch nicht, ob man das Kurzarbeitergeld in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 überhaupt noch brauche, sagte Siegloch. Jedes "Medikament" habe Nebenwirkungen. So bestehe die Gefahr, dass mit viel Geld auch Unternehmen subventioniert werden könnten, die einfach nur schlecht gewirtschaftet hätten. SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler hat mit Siegloch gesprochen.