Internetunternehmen müssen in Frankreich künftig zahlen++Amazon schult 100.000 Mitarbeiter um++Kartellamt untersagt Fusion am Müllmarkt++EuGH stärkt Fluggastrechte++Opel baut 300 Stellen in Kaiserslautern ab++Warum ist Zucker so billig?++Dow Jones mit Rekord mehr...