Opel baut weitere 2100 Stellen ab

Stammwerk in Rüsselsheim ist am meisten betroffen ++ Das Modernisierungsprogramm der Bahn wird vorgestellt ++ Bei der Supermarktkette Real sind 10.000 Jobs in Gefahr ++ Online-Bewertungsportal Yelp gewinnt vor dem BGH ++ Der Tag an der Börse.