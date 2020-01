Jeder fünfte Offshore-Arbeitsplatz in Baden-Württemberg

Region Stuttgart sehr wichtig für deutsche Windkraft Für: SWR4 Studio Stuttgart / Diana Hörger (CvD)-13632 Stuttgart. Fast jeder fünfte Beschäftigte in der deutschen Offshore-Windkraftindustrie arbeitet in Baden-Württemberg. Damit ist das Land bei den Arbeitsplätzen Spitzenreiter in der Windkraft. Dies zeigt eine aktuelle Studie des Marktforschungsinstituts „wind:research“, die heute in Stuttgart vorgestellt wurde. Aus der SWR-Wirtschaftsredaktion Lutz Heyser: Das Unternehmen Lapp Kabel oder das Ingenieurbüro Fichtner aus Stuttgart, oder auch das Softwareunternehmen „in - innovative navigation“ aus Kornwestheim: Nur drei Beispiele von ganz vielen, bei denen Unternehmen aus dem Binnenland Baden-Württemberg als Zulieferer erfolgreich an deutschen Windparks auf Nord- und Ostsee mitarbeiten. Vor Helgoland hat der baden-württembergische Energieversorger EnBW gerade erst zwei weitere dieser riesigen Offshore-Windparks in Betrieb genommen. Mit einer Nennleistung von mehr als 600 Megawatt. Trotzdem ist der weitere Ausbau der Windkraft zurzeit ins Stocken geraten, die Planung neuer Windparks auf hoher See dauert länger als ursprünglich gedacht, ebenso wie der Bau der Stromtrassen, die die Windenergie dann vom Norden in den Süden bringen sollen. Auch das wurde bei Vorstellung der Windkraft- Studie des Branchenverbandes WAB heute in Stuttgart deutlich. Und so hofft die Branche auf stärkeren politischen Rückenwind – etwa seitens der grün geführten Landesregierung.