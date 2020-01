Mehr Multijobber - ein Alarmzeichen

Wie besorgniserregend ist die steigende Zahl von Menschen mit mehr als einem Job - eine Analyse +++ Davos im Klimakampf - gleich zum Auftakt wurde eine Chance vertan meint unser Kommentator +++ Offshore-Windkraftbranche sieht Jobs auch in Baden-Württemberg in Gefahr +++ Razzia bei Mitsubishi und neuer Virus in China beschäftigen Anleger +++