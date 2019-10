"Bitte aufhören, rumzujammern!"

US-Strafzölle: was sich die EU nicht bieten lassen und was sie trotzdem versuchen sollte in unserem Kommentar +++ IG-Metall fordert Durchhalten in der Konjunkturdelle und langfristige Strategie für Industrie-Transformation +++ Weitere Warnstreiks bei der Postbank +++ Wurstskandal: Produkte von Hersteller mit Keim-Problemen unter anderem Namen verkauft +++ Börse: nur leichte Erholung nach schlechtem Start in den Oktober+++