So reagiert die Wirtschaft im Südwesten auf die Corona-Beschlüsse ++ Welche Wirtschaftlichen Folgen hat die Verlängerung des Lockdowns – Fragen an Carsten Brzeski, Chefvolkswirt ING ++ Baumarktkette Hornbach mit Gewinnsprung im Corona-Jahr ++ Fluglinien müssen Passagiere auch bei Streiks entschädigen ++ Lockdown-Verlängerung drückt Stimmung am Aktienmarkt.