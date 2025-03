Wirtschaft klagt über zu viele Vorschriften bei der Digitalisierung

Deutschland hinkt hinterher – bei der Digitalisierung wird das überdeutlich. Was die Aufholjagd aus Sicht der Deutschen Industrie- und Handelskammer besonders herausfordernd macht, ist laut Volker Treier, Mitglied der Geschäftsführung, die Regulierung: "Sie ist so vielfältig, dass die Unternehmen das Gefühl haben, dass sie mit der Digitalisierung nicht nachkommen, weil sie sich um verschiedene Gesetze kümmern müssen. Notfallpläne für Cyberangriffe zum Beispiel." Das binde Ressourcen in den Unternehmen, so "dass sie nicht vor die Welle kommen", sagt Volker Treier im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Katja Burck. Beide sprechen auch darüber, wie weit Regulierungen gehen sollten, damit sie Datenschutz und Cyber-Sicherheit Rechnung tragen.