Der SC Freiburg hat am Abend in der Europa League gegen Juventus Turin verloren. 0:1 trennten sich die beiden Teams. Freiburg könnte aber dennoch weiterkommen, wenn das Rückspiel gegen Turin gewonnen wird. In Freiburg selbst wurde gestern trotz Niederlage gefeiert. Roberto Salamone ist Wirt in der Pizzeria "Anpfiff" in Freiburg und er schwärmt im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Jenny Beyen von großartiger Stimmung in seinem Lokal: "Ich war nur am Zapfen. Es war ein richtig geiler Abend!"