"Wir machen weiter und schauen, ob am Monatsende was übrig ist" - Sternekoch Vincent Klink über Inflation

Erst hat Corona die Gastronomen hart getroffen, jetzt macht die hohe Inflation den Einkauf teuer. Einfach so die Preise zu erhöhen, das wollen manche Wirte nicht riskieren, aus Angst davor, die Kunden zu vergraulen, die jetzt gerade nach der Pandemie wieder zurückkommen. Wie der Sternekoch Vincent Klink damit umgeht und warum er froh ist, kein Anfänger mehr zu sein, erklärt er im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.

SWR: Kommen die Menschen trotz Krisenstimmung zu Ihnen und wollen sich auch mal was gönnen?

Vincent Klink: Ja, auf alle Fälle. Da ist eigentlich kein Unterschied zu merken, weil die Leute sich sagen: Man muss sich doch auch mal ab und an etwas Gutes tun. Das, was Sternegastronomie anbietet, ist ja nicht für alle Tage, sondern für eine besondere Feier, Hochzeitstag und so weiter. Und da kann man eigentlich gar nicht so klagen. Also: Die Situation könnte besser sein. Aber man lernt ja auch ein bisschen Bescheidenheit. Selbst als Koch.

Sie merken nicht, dass die Gäste, die bei Ihnen in der Wielandshöhe sind, wegen der gestiegenen Preise knausern?

Nein, übertrieben war das, glaube ich, sowieso noch nie im Schwabenland, sondern die Leute wollen eine gute Ware, wir sind nicht billig und die sind bereit, das auch zu zahlen. Und sie sind nach wie vor genussfähig.

Gute Ware war schon immer nicht billig. Nun kommt noch die Inflation dazu. Das bekommen auch Sie zu spüren. Lebensmittel werden teurer und teurer, auch die Energiekosten gehen nach oben. Wie gehen Sie damit um?

Wir machen mal weiter wie bisher und wollen schauen am Monatsende, ob etwas übrig geblieben ist. Es ist aber auch so: Da herrscht noch ein bisschen eine falsche Vorstellung. Eine Sterneküche muss nicht aus Luxusprodukten bestehen. Das machen wir Köche teilweise so, weil wir Sorge haben, es könnte nicht luxuriös genug sein. Aber wir haben zum Beispiel ein Karpfenfilet mit Kartoffelsalat auf der Karte - und das läuft dann unter Sternegastronomie! Die Unterschiede sind sehr vielfältig. Man braucht nicht unbedingt Hummer und Kaviar - das ist eigentlich ein Märchen.

Die Energiekosten steigen ja auch für Sie. Jede Speise, auch wenn das Ursprungsprodukt vielleicht gar nicht so teuer ist, müssen Sie natürlich zubereiten. Wie können Sie diese gestiegenen Energiepreise auffangen? Vielleicht durch Einsparungen beim Personal?

Nein! Wenn man beim Personal spart, ist das eigentlich der Anfang vom Ende. Das Wichtigste ist doch, dass man von geschultem Personal gut umsorgt ist, sonst könnte man ja gleich daheim kochen! Das ist schon ganz wichtig. Und insgesamt kaufen wir einfach vernünftiger ein, versuchen kreativer zu werden. Das heißt: Mit weniger teuren Lebensmitteln trotzdem etwas Besonderes herzustellen, sodass - ganz wichtig - der Gast das Gefühl hat: Es ist ein besonderes Essen. Es ist ein besonderer Tag.

Wenn die Inflation jetzt so weitergeht, wann wird denn für Sie der Punkt erreicht sein, wo auch Sie sagen: Es geht nicht mehr?

Das kann ich jetzt gar nicht so sagen, denn wir sind einfach schon 40 Jahre am Start und haben auch ein dementsprechendes Polster. Und wir haben auch den Lockdown wirklich gut durchgezogen. Schlimm und schwierig ist es natürlich für junge Betriebe, die frisch angefangen haben, Kredite aufgenommen und so weiter. Vor 20 Jahren als jüngerer Koch hätte ich das nicht erleben mögen.