Beim Thema Wasserverbrauch denkt man zunächst an das Wasser, das sich auf der Rechnung des Versorgers findet. Beim Wasser sparen denkt man an tropfende Wasserhähne und Spartasten bei der Toiletten-Spülung. Was wir nicht auf dem Zettel haben: wir alle haben den größten Teil unseres Wasserverbrauches ausgelagert – oft gerade in Länder, in denen es weniger Wasser gibt als bei uns. Weshalb wir in SWR Aktuell-Kontext mit Prof. Markus Berger von der Universität Twente unserem weltweiten Wasserverbrauch nachgehen. mehr...