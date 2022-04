"Wir haben dazugelernt" – Ende der Maskenpflicht bedeutet nicht Ende des Maskentragens

per Mail teilen

Auch wenn in vielen Bereichen des Lebens keine FFP2- oder OP-Maske mehr vorgeschrieben ist, tragen viele Menschen weiter den Corona-Schutz vor ihren Gesichtern. Viele Geschäfte haben die "Maskenpflicht“-Schilder abgehängt und durch "Wir empfehlen Ihnen, einen Mund-/ Nasenschutz zu tragen" ersetzt. Wie groß ist die Bereitschaft der Menschen, sich und andere weiter von Infektionen zu schützen? Ob das bei uns dauerhaft so bleiben könnte wie in Japan und anderen asiatischen Ländern, schätzt der Sozialpsychologe Professor Claus-Christian Carbon im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex ein.