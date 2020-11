Seit 30 Jahren verkauft das Weingut Gunderloch in Nackenheim in Rheinhessen seine Weine auch in den USA. Natürlich, sagt Winzer Johannes Hasselbach, schaue man dort gerade gespannt auf die Präsidentenwahl. „Es wird sich über Nacht nichts ändern, auch wenn Trump verliert - so realistisch sind wir“. Falls Trump im Amt bliebe, könnte die Lage, was Strafzölle angeht, sogar weiter eskalieren. Warum er trotzdem optimisch ist, die Krise langfristig zu überwinden, erklärt Hasselmann im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderatorin Alina Braun.