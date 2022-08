[13:40] Renye, Christiane

Winzer im Ahrtal beginnen mit der Weinlese: Jetzt können sich die Keller wieder füllen

"Wir haben vieles wieder aufgebaut - aber es ist noch nicht wieder so wie vor der Flut", sagt Philip Nelles, Winzer am gleichnamigen Weingut in Heimersheim im Ahrtal. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler sagt er, der Beginn der Weinlese 2022 sei eine Chance, dass es weitergehe und dass sich die Keller wieder füllen könnten. Was die Flut am Weingut Nelles angerichtet hat und wie der Betrieb die erste Zeit nach der Katastrophe überstehen konnte, hören Sie im Interview.