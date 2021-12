Wintersport rund um Weihnachten: Was ist wo möglich- und wie?

Endlich wieder Skifahren! Fast überall in den Alpen ist das in diesem Winter wieder möglich, auch wenn es wegen Corona natürlich etwas komplizierter ist. Überall gelten Regeln, Pflichten und die Pflicht, Nachweise vorzuzeigen. Das allerdings läuft in den klassischen Alpenurlaubsländern sehr unterschiedlich. Das fängt schon bei der Einreise an, hat Katharina Lucà vom ADAC im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Andreas Herrler erklärt.

SWR: Reichen denn 3G - also geimpft, genesen oder getestet- überall bei der Einreise aus?

Lucá: Es ist leider nicht so. Man muss sich ganz genau anschauen: Wo fährt man hin, und was gilt da? Und was gilt für die Einreise, was gilt am Ende dann vielleicht auch für die Skipiste? Zum Beispiel sind Österreich und die Schweiz aktuell Hochrisikogebiete. Das heißt, 3G würde im Endeffekt ausreichen mit einem PCR-Test in Österreich. Aber in der Schweiz ist es so, dass man auch als Geimpfter oder Genesener dann auch einen Test braucht, wenn man einreisen möchte ins Land.

Wie sieht es dann nachher bei der Ausreise aus?

Wer sich länger als 24 Stunden in der Schweiz aufhält, muss, weil es ein Hochrisikogebiet ist, in eine Quarantäne: Zehn Tage, man kann sich frühestens am fünften Tag nach der Einreise wieder freitesten. Wenn man geimpft oder genesen ist, dann gilt die Quarantäne-Regelung nicht.

In den anderen Alpenländern, also Frankreich, Österreich, Italien, ist es noch ein bisschen einfacher. Da gilt 3G. Heißt denn das dann auch, dass ich, wenn ich im Land erst mal drin bin, mit einem negativen Test überall Skifahren darf?

Also in Österreich zum Beispiel nicht. Da ist es so, dass in den Liften und Seilbahnen eine 2G-Regelung gilt. Das heißt, nur geimpft oder genesene dürfen auch wirklich befördert werden. Kinder bis zum zwölften Lebensjahr sind aber davon ausgenommen.

Und die Maskenpflicht habe ich wahrscheinlich überall, oder?

Maskenpflicht gibt es überall. In Österreich zum Beispiel ist es eine FFP2-Maskenpflicht für alle ab 15 in den Gondeln, Sesselliften und in Zugangsbereichen von Liften. Kinder zwischen sieben und 14 brauchen den normalen Mund-Nasen-Schutz. In der Schweiz oder Italien gelten ähnliche Regelungen.

Fast genauso wichtig wie das Skifahren selbst sind natürlich die ganzen „Begleiterscheinungen“, Hüttenzauber, Aprés Ski und so weiter. Wir erinnern uns sehr gut daran, dass zu Beginn der Pandemie die Zustände in Ischgl ein deutlicher Pandemie-Beschleuniger waren. Was gilt denn da dieses Jahr in Sachen Hüttenromantik?

Also in Österreich ist es so, dass nach dem Lockdown Restaurants und Hotels zumindest in einigen Regionen schon wieder geöffnet haben. Dort gilt 2G. Aprés Ski ist allerdings geschlossen, die dürfen auch in dieser Saison nicht aufmachen. Und in der Schweiz ist es so, dass man in den Innenbereichen der Gastronomie ab 16 Jahren einen 3G-Nachweis braucht. In Italien braucht man den „Super Greenpass“. Das heißt, man darf auch nur als Geimpfter oder Genesener tatsächlich in die Restaurants oder auf der Hütte essen. Für Hotels in Italien reicht ein 3G Nachweis.