Winter im Frühling: Obstbauer in Pfinztal rechnet mit Totalschaden bei Pfirsichen und Aprikosen

Der Wintereinbruch am Wochenende ist eine Herausforderung für die Landwirte. Besonders hart trifft der Frost die Obstbauern. Friedhelm Wenz hat einen Hof in Pfinztal bei Karlsruhe. Bei ihm sei die Temperatur in der Nacht auf minus viereinhalb Grad gefallen - viel zu kalt für die Obstbäume, die schon in Blüte stünden. "Wir gehen davon aus, dass wir bei Pfirsichen und Aprikosen einen Totalschaden haben", ergänzt der Obstbauer. Die Bäume im abgeblühten Stadium würden solche tiefen Temperaturen nicht verkraften. Die Konsequenz: "Da ist nichts mehr zu ernten." Bei Zwetschgen und Süßkirschen könnte es ähnlich aussehen. Hoffnung habe er eventuell bei den Apfelbäumen, weil die Blühphase noch nicht begonnen oder weniger weit fortgeschritten sei. Er hoffe nicht, dass auf seinem Hof durch den Frost der vergangenen Nächte die Ernte komplett verloren sei. Doch die Einbußen seien auf jeden Fall enorm.

Im Interview mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern spricht der Obstbauer darüber, ob widerstandsfähigere Neuzüchtungen die Ausfälle durch Nachtfröste im Frühling verringern könnten.