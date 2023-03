Windenergie für BW: Wie die Menschen von der Stromtrasse "SuedLink" überzeugt werden sollen

Für das Gelingen der Energiewende sind neue Stromtrassen notwendig. Doch der Widerstand in der Bevölkerung gegen solche Projekte ist groß. Der Übertragungsnetzbetreiber Transnet BW beginnt deshalb am Montag mit einer Dialogtour in Baden-Württemberg. Erste Station ist die Gemeinde Neustadt am Kocher im Kreis Heilbronn. Der Netzausbau sei notwendig, sagt Alexander Schilling von Transnet BW. Der in den Offshore-Windanlagen in Nord- und Ostsee produzierte Strom müsse nach Süddeutschland transportiert werden. "Das kann ich nicht in Lkw packen. Das kann ich nicht in Erdgas-Pipelines packen." Der effizienteste Weg sei der Transport über ein "ausgebautes Hochspannungsnetz".

Wie die Bevölkerung überzeugt werden soll und welche Entschädigungsmaßnahmen geplant sind, erläutert der Transnet BW-Sprecher im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Jenny Beyen.