Wieviel Bio geht noch?

Immer mehr machen wir die Nacht zum Tage durch hellere künstliche Beleuchtung. Mit negativen Folgen für Tierwelt und Naturbewußtsein. Dabei müsste das gar nicht sein. Sabine Funk ist Deutschlands einzige Nachtschutzbeauftragte und weiß, was zu tun ist. Außerdem in der Sendung: Jetzt kommt die Finanzwelt: Neues von der UN-Klimakonferenz in Glasgow, EU prescht vor: Weniger Methan, weniger Fleischkonsum? Und: Mehr Schutz für die Fischbestände der Ostsee.

Eine Sendung von Axel Weiß mehr...