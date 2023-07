Wiederaufbau im Ahrtal: "Es sind viele richtige Freundschaften entstanden"

per Mail teilen

Das Ahrtal ist auch zwei Jahre nach der Flutkatastrophe immer noch im Wiederaufbau. Und so schlimm die Katastrophe war, hat sie auch zu viel Unterstützung und Solidarität geführt. "Aus diesem Wiederaufbau sind richtige Freundschaften entstanden und wir werden immer noch von vielen unterstützt", sagt Martin Schell, Vorstandsvorsitzender der Wiederaufbaugesellschaft Zukunft Mittelahr. Die Gesellschaft koordiniert den Wiederaufbau der Gemeinden Dernau, Rech und Mayschoss. "Die drei Dörfer haben sich inzwischen auch zusammengeschlossen, das wäre vor der Flut nicht so einfach möglich gewesen", meint Schell. Aber jetzt habe man dieselben Probleme, die Zusammenarbeit sei selbstverständlicher geworden. Allerdings betreffe der gute Zusammenhalt eher den beruflichen Bereich des Wiederaufbaus, nicht den privaten. Warum das so ist, bespricht Schell mit SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph.