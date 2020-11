Zurzeit wird viel über Corona-bedingte Eingriffe in die Grundrechte diskutiert - bis hin zur Frage, ob eine Maskenpflicht nicht einer Diktatur gleich kommt. Nicht oder kaum diskutiert wird dagegen über die angestrebte Ausweitung der staatlichen Überwachungsmöglichkeiten gegen den Einzelnen. In SWR Aktuell Kontext sprechen wir darüber mit Mathias Bäcker, Professor für Öffentliches Recht und Informationsrecht an der Uni Mainz. mehr...